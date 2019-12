Minderjarige rukt halsketting van 4 bejaarde vrouwen af WHW

10 december 2019

17u08 0 Meise Een minderjarige jongen uit Strombeek-Bever was in de zomer van 2018 betrokken bij vier halskettingdiefstallen. Twee vrienden van hem riskeren nu een werkstraf voor hun betrokkenheid bij de diefstallen. De minderjarige zelf moet nog voor de jeugdrechter verschijnen.

De 20-jarige A.H. was de enige die voor de correctionele rechtbank verscheen. De tweede meerderjarige betrokkene gaf immers verstek voor de rechtszaak. Nochtans zijn de feiten allesbehalve sympathiek. Ze zouden elk betrokken zijn geweest bij 2 diefstallen met geweld in Londerzeel en Meise. De minderjarige S. was bij alle 4 de diefstallen betrokken.

De modus operandi was klassiek. Een van de beklaagden zat vanachter op een scooter. Vervolgens rukten ze de halsketting van een voetgangster op leeftijd af. “De slachtoffers waren tussen 75 en 84 jaar oud”, aldus het parket. Uiteindelijk stond een van de diefstallen op beeld. Toen agenten dezelfde scooter met twee mensen erop, die bovendien dezelfde helm als op de beelden droegen, zagen volgden ze de scooter. Op deze manier zagen ze hoe een nieuwe diefstal net niet doorging omdat het potentiële slachtoffer hen geen kans gaf.

De enige aanwezige meerderjarige vraagt resoluut de vrijspraak. “Mijn cliënt weet hier niets van. Uit telefonieonderzoek vond men niets bezwarend tegen hem en ook een huiszoeking leverde niets op”, aldus zijn advocate. Uitspraak op 15 juni.