Mimy Ceulemans brengt zuiders gevoel naar administratief centrum tijdens koude periode MKV

11 december 2019

13u35 0 Meise Word je wat somber van die donkere winterse dagen? Dan kan je van 4 december tot 4 januari 2020 de werken van Mimy Ceulemans bewonderen in het administratief centrum te Wolvertem. Ze roepen een levendig en zomers gevoel op en werden speciaal door haar uitgekozen voor de tentoonstelling ‘Zuiders plein air’.

De titel zegt het zelf: de werken die je er ziet zijn gemaakt in de buitenlucht terwijl ze elders in het Zuiden vertoefde. “De meeste werken zijn gemaakt in Italië, aan de Côte d’ Azur, Mallorca maar ook enkele in Thaïland. Ik schilder graag in de buitenlucht en koos in dit geval overwegend voor een speciaal soort olieverf dat toch mengbaar is met water”, vertelt Mimy. “Mensen vrolijk laten worden van de natuur, wat is er beter dan dat? Het is het mooiste wat hier te vinden is.”

Wie graag eens een kijkje gaat nemen kan terecht bij ‘Kunst in ‘t AC’, in het administratief centrum in Wolvertem tijdens de normale openingstijden.