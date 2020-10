Meisese gemeenteraadsleden van PRO zetelen voortaan onafhankelijk Margo Koekoekx

13 oktober 2020

17u49 0 Meise Het rommelt bij meerderheidspartij PRO in Meise. Al is rommelen een groot woord. Twee gemeenteraadsleden besloten om voortaan onafhankelijk te zetelen. “Er is geen sprake van rancune”, klinkt het bij beide partijen.

Erwin De Clerck blijft schepen voor Onderwijs, Middenstand, Communicatie & Informatie, ICT, Gezondheid en Ontwikkelingssamenwerking en lid van PRO. Zijn twee kompanen Diana Tierens en Roel Baudewyns verlaten de partij en zetelen verder als onafhankelijken in de gemeenteraad. “We blijven wel achter de meerderheid staan”, zegt Diana overtuigend. “We zijn in de politiek gegaan omdat we ons willen engageren voor onze gemeente. Dat willen wij nog altijd, vandaar onze keuze.”

Te jong

Volgens De Clerck ‘leeft’ democratie en is dit mede te wijten aan de jongheid van de partij. Even verduidelijken. PRO is een partij die startte in augustus en die in oktober zo goed scoorde dat ze in de meerderheidspositie terechtkwam. “Dat hadden we nooit gedacht! Het gevolg was dat we er meteen vol voor moesten gaan. In de oppositie terechtkomen was makkelijker geweest om te starten, maar natuurlijk hoor je ons niet klagen en gingen we ervoor. Er kruipt echter veel tijd in het schepenambt en er was maar weinig tijd om onze partij te doen groeien en houvast te kweken. Liep het scheef? Dan was er geen tijd om dat recht te trekken.” Volgens De Clerck hadden ze bij het opstarten één ding gemeenschappelijk. Ze voelen zich niet op hun plek bij een van de traditionele partijen. “De gang die zij bewandelen, is voor ons te smal. Wij willen niet zo zwart-wit denken, ik zou de hele tijd rebelleren”, bekent hij.

PRO blijft doorgaan met vaste kernen aanhangers. Net zoals Tierens en Baudewyns dat zullen doen. “Wat we na deze legislatuur zullen doen? Dat weet ik nog niet”, reageert Diana. “We zullen zien dat we er eerst vier mooie jaren van maken en dan zien we wel weer.”