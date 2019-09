Meise wil komaf maken met sluikstort en slachtafval Margo Koekoekx

18 september 2019

17u15 6 Meise Meise krijgt nog steeds te maken met sluikstort in onder meer de Kerkhofstraat. De laatste keren zat er zelfs slachtafval tussen, wat tot lugubere toestanden leidt. De dader kon nog niet gevat worden.

De kadavers werden wel geruimd en men is bezig het probleem aan te pakken, zowel bij de stad als bij afvalophaler Incovo. Schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck licht toe: “De meldingen van de bewoners komen binnen via het meldpunt op de website. Wij stelden al enkele keren vast dat het om afval van dezelfde dader gaat. Zakken afkomstig uit Brussel en slachtafval.” Bijgevolg werd het afval verwijderd door Incovo en Rendac.

Plan van aanpak

Sinds vorig jaar worden er 5 mobiele camera’s ingezet om zoveel mogelijk daders te kunnen pakken. “In 2018 werden er 65 proces-verbalen opgesteld waarvan 29 in Meise. In 2019 zijn dat er tot nu toe 64, waarvan 3 in de gemeente Meise”, vertelt Anne-Liese De Ruysscher van Incovo. Waarom er vorig jaar meer daders konden gepakt worden in Meise is eenvoudig: het was één van de gemeentes was waar men de camera’s uittestte in 2018. Vanaf 2019 werden de camera’s ingezet in 5 gemeentes.