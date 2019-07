Meise viert al Vlaamse Feestdag SZM

07 juli 2019

20u46 0 Meise Naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag op 11 juli, werd er zondag al gefeest in Meise.

In het Administratief Centrum in Meise kon je zondag genieten van een belevingsconcert, ‘Dat heet dan gelukkig zijn’, dat een ode brengt aan Meisenaar Ann Christy. Daarna zong Lukas, een bewoner van Levedale enkele liedjes. Om 16.30 uur was er ook een meezingconcert met Nederlandstalig werk van overleden Vlaamse artiesten.

Ook de jongsten werden verwend met een springkasteel, konden zich versieren met glitters of tekenen op een spandoek. Daarnaast was voor het nodige drankje en hapje gezorgd door verschillende eet- en drankstanden.