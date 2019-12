Meise ontvangt Award voor ‘Sporten in de natuur’ MKV

20 december 2019

18u09 0 Meise Meise won onverwacht de Award voor ‘Sporten in de natuur’ met de Plantentuinjogging in -je raadt het al- de Plantentuin van Meise. Aan de award hangt een waardebon van 750 euro.

In 2019 ging de plantentuinjogging van JC Meelopers en Sportdienst Meise voor de zesde keer door. Daarbij mogen maximum 900 deelnemers hun kans wagen tijdens de loopwedstrijd. Uniek aan deze beleving is dat dat het enige moment is waarop er gejogd mag worden in de Plantentuin. Dat is ook Sport Vlaanderen niet ontgaan. Meise schreef zich in voor de actie ‘Sporters beleven meer’ en kregen onverwacht de hoofdprijs in de categorie ‘Sporten in de natuur’.

De sportraad moet nog bepalen wat ze met die waardebon van 750 euro zullen aankopen.