Meise mikt hoog met ambitieus financieel plan en wil personenbelasting onder 8% krijgen MKV

20 december 2019

12u33 0 Meise Ook Meise kwam met een meerjarenplan voor de dag. Daarin wordt aandacht geschonken aan zoveel mogelijk verschillende domeinen. De burgers mogen grote investeringen verwachten in onder meer fietspaden, de herinrichting van de dorpscentra en pleinen, en de sportinfrastructuren. En leuk voor de inwoners: de personenbelasting zal dalen tot net onder de 8%.

Een doel van schepen voor Financiën Jonathan De Valck (N-VA) was om meer te investeren (26,5 miljoen euro) én de schuldenlast te verlagen. Dat is hem samen met de financieel directeur van Meise gelukt. Daarnaast zal ook de personenbelasting dalen met 0,3%. “Daarmee komen we aan het einde van de rit onder de 8%, de grens waar we onder wilden gaan.” Concreet komt het neer op een verlaging vanaf 2022. Elk jaar zal de personenbelasting met 0,1% dalen, wat het eindresultaat van 8,2% naar 7,9% brengt in 2024. Om een vergelijking te maken met de huidige cijfers van andere gemeenten: Wemmel 6,50%, Vilvoorde 7,20%, Londerzeel 7,90% en Grimbergen 6,80%. Buiten onze regio gelden cijfers als 8,50% in Maaseik, 5% in Zaventem en 0% in Knokke-Heist.

Sanering vijver

Wat al lang een doorn in het oog was van de Meisenaren, is de vijver achter het cultuurhuis. Onlangs haalde Axel de Puydt van de Stripbib nog aan wat een stort het in en rond die vijver is. 50.000 euro gaat naar een grondige sanering en de omgeving errond. “Er komen verlichtingspalen zodat het ‘s avonds minder uitnodigend is voor hangjongeren en er komt een terras aan het paviljoentje. Het moet weer een fijne plek worden”, zegt burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA).

Sport en recreatie

Ook op sportvlak zal de gemeente inzetten op verschillende gebieden om aan de sport- en recreatiebehoeften te voldoen. “De piste aan De Nekker doet zijn naam geen eer aan. Afgelopen scholenveldloop hing de modder de kinderen tot in de oren. We gaan de piste heraanleggen en aanpassen aan moderne normen”, aldus schepen De Valck. “Verder gaat er 250.000 euro naar de sportpiste die tot op de draad versleten is.” Daarnaast staat zoals eerder aangekondigd de uitbreiding van het Neromhof op de planning.

Gezien de eerste hondenweide in Meise een groot succes is, zullen ze ook daarop inspelen en meerdere weides voorzien in de toekomst.

24 jaar oude containerklassen

Erwin De Clerck (PRO), schepen voor Onderwijs, is blij te kunnen investeren in schoolinfrastructuur. “We hebben bijvoorbeeld een school waar tweedehands containerklassen al 24 jaar lang gebruikt worden. Hoog tijd om daar iets aan te doen, samen met nog een hoop andere broodnodige aanpassingen. Als we het nog zes jaar zo laten staan, zitten we erna met instortingen.”

Nog op de agenda staat het aanpakken van de weginfrastructuur samen met het aanleggen en heraanleggen van fietspaden, de netheid van de gemeente waarborgen, het inzetten van twee gemeenschapswachten, het optimaliseren van communicatiekanalen zoals de website, een applicatie en het gemeentelijk informatieblad, investeren in riolerings- en verkeersinfrastructuur en deelmobiliteit en de zorg.

Feestzaal

Miel De Boeck van oppositiepartij CD&V ziet geen graten in het meerjarenplan “Ze hebben oog voor verschillende facetten en hebben een uitgekiend financieel plan klaar. Het is hopen dat het hen lukt om al die investeringen ook effectief uit te voeren. Dat zal de komende jaren blijken. Wat ik wel mis is de fuifzaal, die staat niet concreet op de planning”, besluit hij. De brandweer keurde de zaal immers af in de staat zoals die nu is.

Thomas Goethals (Samen Anders), schepen voor Gezin, Jeugd en Sociaal Beleid, bevestigt dat dat niet gedetailleerd staat aangegeven. “Momenteel bewandelen we twee pistes. Op korte termijn hoopten we het op een akkoord te gooien met Grimbergen. Dan konden we enkele keren gebruik maken van de feestzaal die ze in de voormalige koffiefabriek Douwe Egberts willen realiseren. Helaas is dat ook voor hen een tijdelijke oplossing en liep dat project al vertraging op. Er is budget uitgetrokken voor de renovatie van de loods waar de fuiven vroeger doorgingen en waar de technische dienst huist. We laten momenteel onderzoeken wat het kostenplaatje zou zijn voor de renovatie zonder en mét integratie van de feestzaal. Het zal van het kostenplaatje afhangen of hij daar effectief komt.” Voor de twee fuiven die op de planning staan wordt een oplossing gezocht.