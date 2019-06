Meise maakt zich op voor Midzomerfeesten DBS

24 juni 2019

14u51 0 Meise Tijdens het laatste weekend van juni zorgt vzw Meise Boven weer voor heel wat leven in het dorp. Het feestweekend met doorlopend kermis biedt opnieuw een mix van vertier voor zowel jong als oud.

“Vrijdag om 17 uur gaan we van start begeleid door een buitengewone kinderdisco en een ballonnenclown”, vertelt Ruben Algaba van de vzw Meise Boven. “Zaterdagavond komen de feestbeesten aan hun trekken met optredens van Willy Sommers, LSP Band en Coco Junior. Daarna volgt er een afterparty met DJ Del Campo. Zondag geven we ons podium vanaf 14 uur uit handen aan lokale talenten. Deze namiddag wordt georganiseerd en gepresenteerd door Erik Vanhaecht. In de loop van deze week worden de talenten aangekondigd op Radio Moetoen, waar Erik presentator is.” Tijdens de talentenshow staan er verschillende streekbieren op de kaart.