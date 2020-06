Meise lanceert enquête om noden van (potentiële) fietsers te leren kennen Margo Koekoekx

02 juni 2020

17u46 0 Meise Meise lanceert een enquête om het fietsbeleid te versterken. Bij dat fietsbeleid hoort een beleidsplan. “Uw inbreng bij dit plan is zeer welkom. Zo komen we te weten waar het aangenaam of onveilig aanvoelt om te fietsen”, klinkt het in hun oproep. “Maar we weten ook graag wat u tegenhoudt om meer te fietsen of te beginnen met fietsen.”

Gedurende de hele maand juni kan je de enquête online invullen via de gemeentelijke website of indien je dat niet online kan doen, via het formulier dat je kan verkrijgen in het administratief centrum.

Ze zullen overleggen met scholen, verenigingen, politie en adviesraden om tot een gezamenlijke visie te komen. Wie de enquête invult, geeft daarbij zijn of haar mailadres op en blijft via die weg ook op de hoogte van hoe het plan vormt krijgt.