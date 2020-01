Meise koopt nieuwe borstelmachine en zal extra onderhoudstaken uitbesteden om meer aandacht te kunnen besteden aan netheid gemeente MKV

08 januari 2020

18u27 0 Meise In het meerjarenplan maakte het gemeentebestuur al duidelijk extra aandacht te willen besteden aan de netheid in Meise. De oude borstelmachine staat geregeld in panne en bijgevolg kan de planning niet afgewerkt worden. Daarom heeft het bestuur besloten een nieuw exemplaar aan te kopen. Daarnaast zullen ze verschillende taken uitbesteden.

Binnenkort valt er een nieuwe borstelmachine te spotten in Meise. Het gemeentebestuur hakt de laatste knopen over de aankoop door. Daarnaast zullen ze verschillende taken uitbesteden. “Op die manier kunnen de werkmannen zich weer meer focussen op de taken waarvoor ze opleiding genoten”, laat schepen Jonathan De Valck (N-VA) weten.

Vooral seizoensgebonden taken zouden gedelegeerd worden. “Op sommige momenten in het jaar is er nood aan meer werkkrachten, en als we die taken uitbesteden aan externen, is dat probleem van de baan. Het gaat dan om taken als de vuilnisbakjes op straat ledigen en het onderhoud van de kerkhoven”, licht De Valck toe. “De werkmannen moeten geen schrik hebben, er zal zeker nog werk genoeg voor hen zijn”, klink het. Eerder werden bijvoorbeeld de snoeiwerken aan de Vilvoordsesteenweg al uitbesteed. “Wij hebben het nodige materiaal niet om dat door onze mensen op een veilige manier en volgens de normen te laten doen.” Het gemeentebestuur maakte overigens eerst een kosten-batenanalyse voor het deze beslissing nam.