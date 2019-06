Meise is 199ste ‘FairTrade Gemeente’ DBS

26 juni 2019

18u43 0 Meise Meise heeft officieel het label van ‘FairTrade Gemeente’ gekregen. Als FairTrade Gemeente bevordert Meise de eerlijke handel voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. “Dit is zeker geen eindpunt. We willen eerlijke handel blijven stimuleren”, zegt de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit (GROS).

“Koffie is wereldwijd het tweede meest verhandelde product, vertelde Lothar Boeykens van FairTradeBelgium bij de uitreiking. “En toch zijn koffieboeren de armsten ter wereld. Als FairTrade Gemeente kijk je naar hoe je dit kan oplossen. Je schenkt gewoon Fairtrade koffie.”

Meise doet dit sinds enkele jaren. Op vraag van de GROS gaf het gemeentebestuur in december 2015 de toestemming om de titel van FairTrade Gemeente te verwerven. Drie jaar later is Meise de 199ste FairTrade Gemeente van Vlaanderen. “En dat op het 35-jarig jubileum van GROS Meise, een geschenk”, glundert afscheidnemend voorzitter Chris Van Assche.

Meise voldoet nu aan alle zes criteria om een FairTrade Gemeente te worden. “Het behalen van het label is geen eindpunt”, vertelt Jan Meijer van de GROS. “Het is een gelegenheid en aanzet om het belang van eerlijke handel onder de aandacht te brengen bij de burgers en het verbruik van duurzame producten aan eerlijke voorwaarden te stimuleren.”

Burgers, bedrijven of organisaties die fairtrade willen stimuleren worden opgeroepen om bij de aankoop van producten rekening te houden met de fairtradelabels.