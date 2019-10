Meise geeft groen licht voor sticker zorgparkeren Margo Koekoekx

22 oktober 2019

12u11 0 Meise Maandag 21 oktober keurde de gemeenteraad het beleid rond zorg parkeren goed. Daarmee pakken ze de problematiek aan omtrent het tekort aan parkeerplaatsen voor zorgdiensten aan huis. De sticker komt er weldra aan.

Vaak zitten de zorgkundigen met een strak schema en kampen ze vaak met het probleem er geen parkeerplaats vrij is dichtbij.

Sticker aanvragen

De oplossing: als burger zélf toestemming geven om zorgkundigen kort voor je garage of oprit te laten parkeren. Daarvoor ijverde Marie Jeanne Thaelemans (Groen). Binnenkort kan je een sticker aanvragen bij de gemeente om vervolgens op jouw garage of aangeboden plek aan te brengen. Aanvragen kan nu al via 02/892.20.96 of mobiliteit@meise.be. De stickers zijn beschikbaar vanaf half november.

De deelnemende hulpverleners krijgen een kaart met contactgegevens om achter de voorruit van hun auto te plaatsen. Zo kunnen de bewoners hen contacteren om de parkeerplaats vrij te maken indien nodig.