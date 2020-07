Meise doet voor het eerst mee met Dag van de Buren: “We kunnen na corona wel wat gezelligheid gebruiken!” Margo Koekoekx

03 juli 2020

17u47 0 Meise Zet je stoel al maar klaar want 11 september is de eerste Dag van de Buren daar! Meise wil die dag voor het eerst actief mee vieren. Je zet je stoel buiten vanaf 18u en kan gezellig met de buren keuvelen. De bedoeling was om dat op 29 mei te doen. Er is echter geen inkt meer nodig om dat uitstel te verantwoorden.

“Na deze coronaperiode kunnen we wel wat gezelligheid en samenhorigheidsgevoel gebruiken”, klinkt het bij schepen voor Feestelijkheden Roel Anciaux (Samen Anders). “Het is de eerste keer dat we Dag van de Buren vieren en we hopen dat het initiatief positief onthaald wordt.”

Wie dat wil kan een beroep doen op het feestpakket van de gemeente. Je krijgt dan affiches, uitnodigingen en een bon van 25 euro om hapjes uit de wereldwinkel mee te sponsoren.

Inwoners kunnen tot 17 augustus hun buurt via www.meise.be inschrijven en krijgen zo een feestpakket in de bus. Het is ook mogelijk om te vragen je straat af te sluiten.