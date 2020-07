Meise bovenaan lijst meeste besmettingen in Vlaams-Brabant Margo Koekoekx

26 juli 2020

12u23 0 Meise Maandagochtend staat er een spoedoverleg op het programma bij gemeente Meise. Dat bevestigde burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). Afgelopen week liepen vijf inwoners het besmettelijke COVID-19virus op. De gemeente staat helemaal bovenaan de lijst met besmettingen in Vlaams Brabant.

“We hebben voor zover ik weet 31 inwoners op de 100.000 die besmet zijn. Morgen bespreken we hoe we dat aanpakken. Het petanquetoernooi annuleerden we voor dit en volgend weekend.” Volgens Sciensano (website waar alle cijfers van alle gemeenten zichtbaar zijn, red.) waren er afgelopen week 5 nieuwe besmettingen in Meise. Dat brengt de schaal momenteel op 26 besmettingen per 100.000 inwoners tijdens afgelopen zeven dagen. Door dit gemiddelde staat Meise helemaal bovenaan in de lijst met meeste besmettingen in Vlaams Brabant.

Geen haard

Het dragen van de mondmaskers was tot nu niet verplicht in de winkelstraten in Meise. Het valt nog te bekijken of dat in de toekomst wel het geval zal zijn. Volgens burgemeester Van den Brande is er geen sprake van een specifieke haard, ook niet in woonzorgcentra, maar over gespreide besmetting.

De politie van zone KLM is sinds het weekend opnieuw actiever om na te gaan of iedereen de maatregelen naleeft. “We stellen vast dat sommige nachtwinkels opnieuw later openhouden. Zij moeten echter de deuren sluiten om 22u”, aldus Van den Brande.