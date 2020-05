Meer dan 20 reeën verhuizen dit najaar uit de Plantentuin van Meise Margo Koekoekx Robby Dierickx

04 mei 2020

14u43 0 Meise Twintig tot dertig reeën zullen wel degelijk verhuizen uit de Plantentuin van Meise. Nu kregen de reeën hun kalfjes en moeten ze deze ook kunnen opvoeden. Bijgevolg is de verhuis pas voorzien voor de herfst. De verhuis was eerst gepland in februari, maar werd toen uitgesteld.

Zo’n verhuis brengt veel stress mee voor de dieren. Drachtige reeën vangen of jonge kalfjes verhuizen is dus uit den boze. Vandaar dat ze de verhuis uitstellen tot de herfst. De bloesems, planten en bloemen zullen de grazende reeën dus nog een lente en zomer moeten trotseren. “We hebben daar verschillende hekken en andere afspanningen voorzien maar die verhelpen het probleem niet volledig”, zegt Koen Es van de Plantentuin. Normaal zou de verhuis in februari doorgaan maar toen waren nog niet alle materialen van het opvangcentrum in Opglabbeek aanwezig en dergelijke.

Neerschieten

Eerder was er veel te doen rond het afschieten van de dieren. Na verschillende pogingen om de dieren weg te houden bij de rozelaars en andere planten kwam de Plantentuin in overleg met Natuur en Bos tot de oplossing een deel van de populatie neer te schieten. Eerder konden geur, geluid, en andere oplossingen geen soelaas bieden. Aan verhuizen was toen ook gedacht maar dat blijkt ook geen sinecure te zijn. Het brengt veel stress met zich mee, wat de reeën alsnog fataal kan zijn. Daarnaast rees ook de vraag: waar zet je de dieren uit? Want om ze eerst veel stress te bezorgen en vervolgens uit te zetten in een gebied waar ook gejaagd mag worden, dan verleg je enkel het probleem.

Wanneer de dieren precies zullen verhuizen en naar waar staat nog niet vast.