Exclusief voor abonnees

Martin Santema en zijn ploegmaat wonnen met gemak zesdaagse mountainbike wedstrijd in Zuid-Afrika. “De organisator had tranen in zijn ogen toen ik zei dat alle deelnemers samen over de eindfinish moesten rijden!”

Margo Koekoekx Wim De Smet

21 februari 2020

07u03

0