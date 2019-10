Man valt ‘chauffeur’ ex-liefje aan: werkstraf van 175 uur WHW

23 oktober 2019

18u00 0 Meise Een 25-jarige man uit Meise is veroordeeld tot een werkstraf van 175 uur voor gratuit geweld tegen een leeftijdsgenoot. Het slachtoffer had zijn ex, die een glas te veel op had, naar huis gebracht. “Ik dacht dat hij slechte bedoelingen had met mijn ex en daarom sloegen de stoppen door”, klonk zijn uitleg.

In de nacht van 16 op 17 maart 2018 kreeg de man een telefoontje van een bevriende barman die werkte in een danscafé te Wolvertem. Zijn ex-vriendin was volgens de barman even daarvoor in zeer dronken toestand ingestapt bij een onbekende. Hierop reed hij naar haar huis, waar hij de twee tegenkwam. Hij blokkeerde de wagen van de man en gaf hem zonder twijfelen meerdere klappen. Over het motief van de agressie liepen de meningen uiteen bij de behandeling van de zaak. Het slachtoffer verklaarde tegen de politie dat hij het meisje gewoon naar huis wilde brengen omdat ze veel te dronken was.

Iets in drankje

Zelf had de beklaagde een ietwat andere uitleg over het voorval. “Ik zag dat ze helemaal weg was en dacht meteen dat hij iets in haar drankje had gedaan. Daarop zijn mijn stoppen doorgeslagen”, klonk het. Ook zijn advocaat pleitte in dezelfde lijn. “Als ik hoor dat ze zich een dag later niets meer herinnerde van het voorval stel ik me toch ook vragen bij de goede bedoelingen van het slachtoffer.”

De rechter meende dan weer dat er ‘toch wat losse eindjes’ aan het dossier zaten. “Wees nu eerlijk: in uw uitleg lijkt u een echte held maar dat was het toch ook niet. Er zat toch heel wat jaloezie in uw gedrag? Als u gewoon bekommerd was om haar had u haar toch uit de wagen kunnen halen en naar binnen brengen? Dan slaat u die jongeman toch niet? Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat u vooral hem wilde treffen.”

De woorden van de rechter toen bleken ook uit zijn vonnis. Waar het parket een werkstraf van honderd uur of een celstraf van 3 maanden met uitstel had gevorderd, veroordeelde de rechter hem tot een werkstraf van 175 uur.