Man schiet achterruit van andere wagen aan diggelen omdat hij niet meteen kan inhalen: 2 jaar cel gevorderd WHW

12 februari 2020

19u06 0 Meise Een twintiger uit Meise riskeert 2 jaar cel voor een opmerkelijk geval van verkeersagressie. Hij schoot de achterruit van een andere bestuurder met een luchtdrukpistool aan diggelen.

“Toen ik dit dossier voorbereidde had ik wel iets anders voor mij verwacht”, aldus de rechter toen ze het wenende hoopje ellende voor haar zag zitten. Tijdens de nacht van 1 op 2 juni 2018 had de jongeman zich inderdaad van een iets minder zachte kant laten zien. Hij had het tussen Brussel en Meise aan de stok gekregen met een andere bestuurder. Reden? Hij kon de andere wagen niet meteen voorbijsteken. Hierop reed hij zijn rivaal klem en stapte hij uit om verhaal te halen. Het slachtoffer kon echter op tijd achteruitrijden en ontsnappen. Even later moest hij stoppen voor een rood licht. De BMW van de beklaagde was opnieuw opgedoken en ook nu stapte de man uit om de confrontatie aan te gaan. Gelukkig gingen de lichten net op tijd op groen zodat het slachtoffer een tweede keer kon ontkomen.

Hierop besloot de twintiger de zware middelen boven te halen. Hij greep een luchtdrukpistool dat in zijn wagen lag en opende het vuur op de andere wagen. Hij trof minstens twee keer raak. Door een van deze schoten werd de achterruit verbrijzeld.

“Mijn cliënten waren uit Chartres naar België gekomen om bij een van hun dochters enkele dagen door te brengen. U moet zich niet afvragen wat voor beeld ze nu hebben van ons land”, aldus de advocaat van de burgerlijke partij. De verdediging vraagt om een werkstraf. “Hij was geïrriteerd en wilde hen angst aanjagen. Nooit had hij de intentie om hun wagen of henzelf te raken”, aldus zijn advocaat Kristof Lauwens. “Hij heeft de boodschap begrepen. Dat ziet u ook aan de manier waarop hij hier zit.” Uitspraak op 11 maart.