Man maakt stationsomgeving onveilig WHW

31 mei 2019

17u08 0 Meise Twee mannen hebben op 3 december lelijk huisgehouden in en rond het station van Weerde. Slechts een van hen kon geïdentificeerd worden. Hij riskeert 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel.

Eerst stalen de twee op een trein de handtas van een reizigster. Ze stapten af in Weerde en gingen meteen op zoek naar een fiets om te stelen. Omdat ze niet meteen een fiets vonden die niet op slot vond waagden ze hn kans bij de geparkeerde wagens. Op een van deze bleek een sleutelbos te steken waarna ze wegreden met de wagen. Later op de nacht betrapte de eigenaar van een in Meise wagen de twee terwijl ze naast zijn auto stonden. Toen hij hen vroeg wat ze daar deden vloog een van hen hem aan met een schroevendraaier die hij even daarvoor uit een tuinhuisje gestolen had. “Ze denken dat ze zich alles kunnen toe-eigenen”, aldus het parket, “zo werkt het natuurlijk niet.” Uitspraak op 26 juni.