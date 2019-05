Man ‘leent’ wagen van familievriend...en krijgt celstraf van een jaar met uitstel WHW

21 mei 2019

12u53 0 Meise Een veertiger uit Meise is veroordeeld tot een celstaf van een jaar met uitstel voor het gewelddadig ‘lenen’ van een auto van een familievriend.

M.G. had zoals zo vaak te veel gedronken toen hij op 23 januari op bezoek ging bij zijn moeder. Een vriend van haar was ook aanwezig en al snel kwam het tot een verhitte discussie. De ‘zoon des huizes’ vroeg hem immers om zijn autosleutels. Dit werd geweigerd, omdat er nog een rijverbod liep tegen hem. Bovendien was hij te dronken om nog behoorlijk te rijden. Uiteindelijk gaf hij de man een flinke klap waardoor het slachtoffer met zijn hoofd tegen het fornuis terechtkwam. Vervolgens reed hij alsnog weg met zijn auto. Lang duurde zijn ritje niet. Al snel gaf de wagen de geest met motorproblemen. De politie kwam ter plaatse en de man biechtte alles op. “Ik wilde met die wagen naar Tsjechië”, stamelde hij nog half dronken.

“Mijn cliënt had nooit de intentie om die wagen te stelen, het was eerder lenen. Hij had hem zeker teruggegeven”, aldus zijn advocate. De rechter had oren naar dit argument. “Gezien het feit dat dit zich in een familiale context afspeelde, kunnen we inderdaad geloven dat beklaagde de wagen niet echt wilde stelen. Dit ging om een gebruiksdiefstal”, klonk het in het vonnis.