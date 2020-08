Man die met machete zwaaide mag niet meer in buurt van Den Beiaard komen Wouter Hertogs

25 augustus 2020

16u18 2 Meise De man die zondagavond voor restaurant Den Beiaard met een machete stond te zwaaien mag niet meer in de buurt van restaurant Den Beiaard komen. De 44-jarige man, die in Meise zelf woont, werd maandag De man die zondagavond voor restaurant Den Beiaard met een machete stond te zwaaien mag niet meer in de buurt van restaurant Den Beiaard komen. De 44-jarige man, die in Meise zelf woont, werd maandag onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter.

Zondagavond verscheen de verwarde man aan het restaurant. De Meisenaar sprak tegen zichzelf en zette zich neer naast de straat. Plots haalde hij een machete boven en begon ermee te zwaaien. Hierop trachtte hij Den Beiaard te betreden, maar de gealarmeerde politie was snel ter plaatse en kon dit verhinderen. De man, die zwaar onder invloed was van alcohol of drugs, werd gearresteerd en mocht een nachtje in de cel doorbrengen.

Maandagvoormiddag werd hij verhoord en nadien onder voorwaarden vrijgelaten. Naast de klassieke voorwaarden, zoals zich ter beschikking houden van het gerecht en geen nieuwe misdrijven plegen, kreeg hij als bijkomende voorwaarde een verbod om in de buurt van restaurant Den Beiaard te komen. Zelf beweerde de man zich niets meer te herinneren van de feiten.