Man die met machete voor restaurant tekeer ging alweer op vrije voeten: “Herinner me niets meer” Wouter Hertogs Margo Koekoekx

24 augustus 2020

17u21 14 Meise De man die zondagavond voor restaurant Den Beiaard De man die zondagavond voor restaurant Den Beiaard met een machete stond te zwaaien is alweer op vrije voeten. De onderzoeksrechter besloot hem ‘onder strenge voorwaarden’ vrij te laten. “Ik herinner me helemaal niets meer van wat er gebeurd is”, verklaarde hij zelf tijdens zijn ondervraging.

Zondagavond verscheen de verwarde man aan het restaurant. Hij sprak tegen zichzelf en zette zich neer naast de straat. Plots haalde hij een machete boven en begon ermee te zwaaien. Hierop trachtte hij Den Beiaard te betreden, maar de gealarmeerde politie was snel ter plaatse en kon dit verhinderen. De man, die zwaar onder invloed was van alcohol of drugs, werd gearresteerd en mocht een nachtje in de cel doorbrengen. Maandagvoormiddag werd hij verhoord.

Mocht hij met zijn kapmes zijn binnengeraakt, ik denk dat er gewonden waren gevallen Joris (buurtbewoner)

“Hij beweert dat hij zich niets herinnert van de feiten. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hem vervolgens onder strenge voorwaarden heeft vrijgelaten”, aldus het parket Halle-Vilvoorde. Om welke voorwaarden het gaat is niet bekend. Dat de man nu al wordt vrijgelaten wil niet zeggen dat hij zonder straf zal wegkomen. Het onderzoek loopt en - gezien de feiten - is de kans groot dat hij zich binnen enkele maanden voor de rechtbank zal moeten verantwoorden voor onder andere bedreigingen en verboden wapenbezit.

Voor omstaanders was het even schrikken. Zo kwamen de kinderen van Joris Boden (46) rond 21uur naar huis omdat er plots veel politie opdook. Zij fietsten wat in de straat. “Eenmaal buiten zag ik hoe politie tegen de man riep dat hij moest gaan liggen. Vanwaar ik stond schat ik dat het om een veertiger gaat. Via via gaat de ronde dat hij uit de omstreken zou zijn en een dochter heeft.” Joris woont op honderd meter van restaurant Den Beiaard waar de man met zijn mes wilde binnendringen. “De eigenaar beveiligde onlangs nog zijn deur na een overval. Toen ze de man met zijn wapens zagen aankomen deden ze die meteen op slot. Hij bleef op de deur slaan tot bloedens toe. Gelukkig kwam de politie snel aan. Mocht hij met zijn kapmes zijn binnengeraakt, ik denk dat er gewonden waren gevallen.” Het hele gebeuren duurde volgens hem ongeveer een uurtje.

Joris kwam in Meise wonen om de rust op te zoeken. “Afgelopen weekend moest ik de politie nog bellen omdat een zwerver zijn tentje recht voor mijn deur wou opzetten, nu dit. Er is wel wat animo”, zegt hij gelukkig nog al lachend.