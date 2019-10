Man achtervolgt 14-jarig meisje en probeert woning binnen te dringen, maar slaat op de vlucht wanneer stiefvader deur opent SHVM

22 oktober 2019

19u34 0 Meise Een onbekende man heeft afgelopen zaterdag een meisje van 14 jaar oud achtervolgd en geprobeerd haar woning binnen te dringen in Meise. Na een mislukte poging sloeg de man op de vlucht. Voorlopig werd nog geen verdachte aangehouden.

Zaterdagavond vierde een 14-jarige meisje haar verjaardag samen met haar vader in Brussel. De papa zette vervolgens omstreeks 23.15 uur zijn dochter af aan de woonst van de moeder. Op het moment dat het meisje de woning betreedt, probeert een man mee door de ingang te lopen. Dat mislukte waarop de dader tevergeefs de deur probeerde open te duwen.

Het gezin merkte de man op, waarop de stiefvader van het meisje de deur opende. De man stond volgens het gezin verbaasd te kijken en sloeg enkele seconden later op de vlucht, waarna hij wegreed met zijn wagen, die enkele huizen verder geparkeerd stond.

“Ik was oprecht bang”, zegt de moeder van het meisje. “Mijn dochter is getraumatiseerd door het hele gebeuren. Ze heeft al twee nachten niet geslapen en blijft maar huilen. Het incident heeft ons paranoïde gemaakt. Ik laat haar voorlopig niet meer alleen.”

De politie onderzoekt momenteel de zaak en analyseert de camerabeelden. Die moeten uitwijzen of de man het meisje ook in Brussel achtervolgde. Voorlopig is er nog geen spoor van de dader.