Man (78) bedreigt tieners met wapen WHW

30 september 2019

17u00 0 Meise Een 78-jarige man riskeert 8 maanden cel met uitstel voor bedreigingen en verboden wapendracht. De man toonde zijn wapen aan twee jongeren die hem naar eigen zeggen aan het uitdagen waren.

Zoals wel vaker in de rechtbank liepen de meningen uiteen over wat nu precies gebeurd was op 8 mei 2017 op het kruispunt van de Nieuwelaan en de Zonnelaan. “Twee jonge gasten staken over en hingen ‘den aap’ uit. Ik ben uitgestapt maar mijn geweer viel per ongeluk uit de zak van mijn broek. Dat was niet de bedoeling (lachje)”, deed hij zijn verhaal. De twee 16-jarigen hadden echter een ander relaas van de feiten gegeven. “Hij kwam heel snel aangereden en we hebben hem tot kalmte aangemaand. Daarop stapte hij uit, toonde zijn wapen en beet ons toe dat hij eens in ons kruis zou schieten.” De politie wachtte hem op aan zijn woning maa daar reed hij gewoon door. Uiteindelijk konden ze hem toch tegenhouden en werd het wapen in zijn woning aangetroffen. Hij bleek geen vergunning te hebben. “Het kan niet dat iemand rondloopt met een wapen en daarmee minderjarigen bedreigt”, aldus het parket, dat daarom een fikse straf van 8 maanden eiste. De verdediging vroeg de vrijspraak voor de bedreigingen en de opschorting voor het verboden wapenbezit. Uitspraak op 28 oktober.