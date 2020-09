Luc ruimt sporen van sluikstorters op in Kouhagen, op grens tussen Meise en Londerzeel: “Mensen schreeuwen ongenoegen uit, ik ruim de rommel op” JMBB

27 september 2020

19u34 0 Meise Het beeld is veelzeggend: man versus tientallen (markt)dozen aan de Lindebeek in Kouhagen, op het grensgebied tussen Meise en Londerzeel. Luc nam de rotzooi vandaag onder handen. “Ik moest meteen ingrijpen.”

“De sluikstorting gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Een persoon reed met zijn camionette of lichte vracht in de veldbaan tot tegen de Lindebeek”, weet Luc. “Daar kieperde hij alles in de beek. De sluikstort komt zeker van een marktkramer uit de buurt. Op de Drijpikkelstraat in Imde heb ik ook al een paar dumpingen van deze aard gezien. Het is hier dikwijls prijs.” Luc kreeg vanochtend het bericht binnen en schoot onmiddellijk in actie toen hij de foto’s zag.

Snelle reactie

“Veel mensen op sociale media schreeuwden hun ongenoegen uit en vroegen dit te melden aan politie, of gemeente. Ik besefte meteen dat je door dit te melden op zondag geen stap verder staat. Integendeel.”

Omdat de Molenbeek, waar de Lindebeek tweehonderd meter verder in uitmondt, overvol stond, was er op de plaats van het zwerfvuil weinig of geen stroming, geeft Luc nog mee. “Ik weet ook dat als de Molenbeek deze avond een halve meter zakt, de stroming opnieuw op gang komt en dan alles zou doorstromen naar Londerzeel en verder. Dus, een snelle reactie was nodig.”

