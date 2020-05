Live te volgen: bloei en groei van de reuzenaronskelk zonder geureffect MKV/RDK

11 mei 2020

Er is geen enkele bloem die zo hard stinkt en toch bewonderd wordt. Behalve de reuzenaronskelk. Die krijgt het voor elkaar om ondanks dat ze een indringende lijkgeur verspreidt toch belangstelling te wekken. Nu kan je ze bewonderen zonder in de file te staan! De plantentuin van Meise zendt livebeelden uit van de bloeiende stinkerd.

Nog niet zo lang geleden was het koffiedik kijken of het om een stengel of een nieuwe bloem zou gaan. Het tweede bleek het geval. De reuzenaronskelk bloeit 72 uren en lokt meestal een zondvloed aan bezoekers wat op piekuren ellenlange files veroorzaakt. Nu staat ze voor de tiende keer in bloei en kan je ze bewonderen vanuit je luie zetel. De plantentuin legt nog de nadruk op een luxeprobleem: ‘je kan de groei uur na uur opvolgen en dat zonder last te hebben van de geur.’

Wie mee wil volgen kan dat op de Facebookpagina van de Plantentuin van Meise.