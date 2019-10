Leerlingen De Leertuin houden marktje voor Rode Neuzen Margo Koekoekx

25 oktober 2019

18u43 0 Meise In Rode Neuzenschool De Leertuin in Meise -waar dit jaar de kick-off van de campagne plaatsvond- hebben de leerlingen vrijdag verschillende acties georganiseerd. ‘s Namiddag konden ouders en sympathisanten snuisteren op een marktje, ‘s avonds ging er een fakkeltocht door.

Het was vrijdag een gezellige bedoening in De Leertuin. De leerlingen en leerkrachten organiseerden er een tweedehands klerenverkoop, verkochten zelfgemaakte kadertjes, en de dorstige mama’s en papa’s konden terecht aan de bar.

Tweedehandsmarkt

Hannah Schweitser (10) en haar klasgenootjes van het vijfde leerjaar waren razendenthousiast. “We hebben tot nu toe al 176 euro ingezameld met onze tweedehandskleding en vilten broches. Eigenlijk zouden we dit minstens twee keer per jaar moeten doen voor het goede doel”, zeggen zij en haar vriendinnen. De jongedames zagen meteen ook al enkele verbeterpuntjes. “Misschien moeten we het volgende keer tijdens de vakantie of in het weekend organiseren. Dan moeten minder mensen werken en kan er nog meer volk komen.” Ook de linnenzakken met motiverende quotes als ‘ Zie je het niet meer zitten? Ga dan staan!’, ‘Niets is onmogelijk’ of ‘Als je met weinig tevreden bent, dan heb je veel’, scoren goed vinden de dames.

Bewustmaken is belangrijk

Ook in de bar was het gezelligheid troef. Achter de toog stonden leerlingen van het zesde leerjaar. Tante Kim Presiaux komt voor haar neefje Senne de Vuyst (9): “Het is een mooi initiatief. Ik vind het heel goed dat ze kinderen al op jonge leeftijd bewustmaken van zulke problematieken. Ze leren door dit soort acties aan de kinderen dat ze hun steentje moeten bijdragen aan de maatschappij.” Senne opende met zijn klas een beautysalon. “Ik vond het super tof om te doen!”, klinkt het bij de negenjarige. “We hebben onze nagels laten lakken en kregen een massage. Ze deden dat heel goed!”, vertelt Kim.

De opbrengsten van alle acties en de fakkeltocht is voor Rode Neuzen.