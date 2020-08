Leefbaar Meise roept op tot temperatuurmeting tijdens hittegolf Margo Koekoekx Robby Dierickx

11 augustus 2020

Het comité Voor een Leefbaar Meise roept haar dorpsgenoten op om ‘s avonds de temperatuur te meten. Zo willen ze onder de loep nemen of er een groot verschil in temperatuur is tussen de dicht bebouwde zones en de groene zones in hun dorp. Het vermoeden is dat er een groot verschil zal zijn tussen het centrum van Meise en omliggende gebieden.

Het idee is om de thermometer om 23u ‘s avonds buiten te leggen en er een foto van te nemen. Mensen kunnen hun waarneming met bijhorende straat posten op de Facebookpagina van het buurtcomité of het via een persoonlijk bericht doorsturen via Messenger naar Voor een leefbaar Meise. De hittegolf is voor hen het uitgelezen moment om iedereen aan te sporen om te meten. Indien er een groot verschil blijkt te zijn, wil het comité opperen voor meer groen.