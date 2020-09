Kunst van expo ‘Natura Inspiratus’ te koop op Kunstkoopdag in Meise JMBB

27 september 2020

17u46 0 Meise Verschillende kunstwerken werden op deze grauwe zondag aangeboden op de kunstkoopdag in de Plantentuin van Meise.

De kunstkoopdag was de afsluiter van de kunstroute ‘Natura Inspiratus’, de maandenlange exporoute die in de Plantentuin van Meise is georganiseerd. Mensen die de afgelopen tijd zijn gepasseerd op de route konden vandaag een van de kunstwerken op de kop tikken. “Voor mij was het een manier om zichtbaarder te worden. Ik heb een aantal beelden in beweging gemaakt van een gezin en aan de andere kant van iemand die een hond uitlaat”, zegt Rudy Duyck.