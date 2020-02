Kindjes zingen voor kindjes in het Koningin Fabiola Kinderziekenhuis Margo Koekoekx

27 februari 2020

15u45 0 Meise Carmina Kamerkoor uit Meise en 1001 schakels uit Vilvoorde werkte samen om een plus-concert te organiseren. Het kinderkoor van 1001 schakels zong woensdagnamiddag voor zieke kindjes in het Koningin Fabiola Kinderziekenhuis in Laken.

“Het was prachtig om de twintig kinderen uit volle borst te horen zingen voor hun zieke leeftijdsgenoten. Ze zongen in het Nederlands, Arabisch en zelfs een beetje Engels. De Engelse tekst van het World Choir Games lied ‘Listen’ van Kurt Bikkembergs hadden we voor hen natuurlijk wel wat aangepast”, Susie Vertongen, voorzitster van het Carmina Kamerkoor. Ze oefenden het officiële lied vorige week samen in en zorgden voor een muzikale namiddag in het Koningin Fabiola Kinderziekenhuis.

In het ziekenhuis was het concert speciaal voor de kinderen en hun begeleiders maar wie nog speciale optredens wil zien in het kader van de World Choir Games kan komende weekends nog in de buurt terecht.

Koorvlam overhandigen

De koorvlam gaat heel Vlaanderen rond en blijft hier nog even in de buurt. 1001 schakels zal de koorvlam plechtig doorgeven in Meise komend weekend. Na de overdracht op zondag 1 maart om 15 uur zingen de leden van Carmina de pannen van het dak en vullen ze hun huidige oeuvre aan met enkele klassiekers en schlagers in het Cafetaria van het OCMW dienstencentrum De Spil. “Omdat wij altijd repeteren in De Spil was het voor de hand liggend dat we voor de bewoners zouden optreden”, klinkt het overtuigt. Het optreden is vrij toegankelijk met voorrang voor de bewoners, hun familie en vrienden.

En de koorvlam houdt nog een derde stop in de buurt. Wie overstelpt wil worden door Carmina en nog zeven andere koren plus een harmonie bestelt best nog tickets voor het concert De Vlam in Humbeek op 6 en 7 maart.