Kinderopvang Pagadder zit met handen in het haar door afgeschafte schoolbussen: “Nog een maand wachten is echt onmogelijk” Margo Koekoekx

17 september 2020

17u14 0 Meise Kinderopvang Pagadder en heel wat Meise ouders zitten met de handen in het haar. Doordat de schoolbussen van de gemeente momenteel niet rijden wegens het coronavirus valt het vervoer van en naar school en opvang opnieuw op de schouders van de ouders. Lieve Hellinckx van Kinderopvang Pagadder legde deze maand zelf een gehuurde bus in, maar dat is financieel gezien geen haalbare kaart.

In Meise rijden in 'normale tijden’ drie schoolbussen van de gemeente rond met samen 150 kindjes. Daarvan gaan er 60 naar naschoolse opvang Pagadder. Dit schooljaar mochten de schoolbussen echter niet uitrukken, wegens corona. Het gemeentebestuurd besliste dat dit wel weer zal mogen vanaf 5 oktober. Klein detail: ze mogen slechts 50 kindjes in totaal vervoeren. Een ramp voor Pagadder. “Momenteel huren wij zelf een busfirma in. Dat is gigantisch duur. Deze maand komt dat neer op geen loon voor mezelf en 1.000 euro opleggen. Dit kunnen we niet nog een maand aan”, klinkt de noodkreet van Lieve Hellinckx (48).

De bussen rijden opnieuw vanaf 5 oktober. “Volgens het CLB moeten we nog vier weken wachten, maar dat is onhoudbaar. Ouders stellen zich zo flexibel mogelijk op maar de ritten kunnen volgens ons vroeger hervatten.”

Wanneer de busritten hervatten, zal het evenwel met een sterk verminderde capaciteit zijn. “Volgens de preventieadviseur van Haviland moeten de kindjes geschrankt op de bus zitten. Daardoor daalt de capaciteit”, legt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) uit. “Daarnaast mogen de busbegeleiders niet meer actief toezicht houden op de scholen zelf. We zouden dus zeven bussen kunnen inleggen, maar hebben onvoldoende begeleiders om die ritten te begeleiden.”

Opties bekijken

“Ouders geven bij ons aan dat ze met de handen in het haar zitten”, zegt Lieve Hellinckx. Niet iedereen kan nog thuiswerken of kan op grootouders rekenen voor vervoer. “Via via hoorde ik dat busvervoer wel zou moeten lukken gezien het om kinderen onder twaalf jaar gaat. Maandag hebben we een afspraak met de burgemeester om te zoeken naar mogelijke oplossingen. Daar ligt mijn hoop nu.” De burgemeester bevestigt de afspraak. “We moeten samen zoeken naar een veilige optie.”

De kindjes van Pagadder komen uit vijf verschillende basisscholen. De twee grootste groepen komen uit de Sinte- Maartenschool en ‘t Schooltje van Oppem.