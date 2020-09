Kattin Gipsy gedumpt op straat: “Ze staat stijf van de schrik” Margo Koekoekx

14 september 2020

12u00 0 Meise Kattin Gipsy werd in haar kooi gedumpt aan de Nieuwelaan in Meise door haar vroegere baasjes. “Wat er gaande was weten we niet. Maar een beetje extra uitleg was welkom.”

Afgelopen drie weken ving het team van Kattenopvang Stichting Maes wel 65 zwerfkatten om te steriliseren. Die zetten ze vervolgens weer uit. Dat is de normale gang van zaken bij hen.

Vorige week vonden enkele bewoners op de Nieuwelaan een gedumpte kat in haar transportkooi voor de deur. “De mensen belden de politie op en die brachten kattin Gipsy tot bij ons”, vertelt Monique De Greef, beheerder van Stichting Maes. “We zijn op zoek naar de eigenaar maar de kans dat we die vinden is miniem”, voorspelt ze. “De kat is niet gechipt -uiteraard, en de naam Gipsy stak op een briefje mee in de kooi. Schandalig, hoe mensen hun huisdier zomaar dumpen!” De kat is zelfs te angstig om nu al na te kunnen gaan of ze gesteriliseerd is. “Ze heeft een immense schrik van mannen. Als die binnenkomen begint ze meteen te blazen. We hebben geen idee wat ze meemaakte. Eten doet ze met mondjesmaat omdat ze helemaal onder de stress zit. We zoeken binnenkort een nieuwe thuis voor het arme beestje.”

Stichting Maes helpt mee met het kattenbeleid in Meise. “We vangen zwerfkatten, laten ze steriliseren en zetten ze weer uit. Zo proberen we de ongewenste voortplanting te stoppen. We zijn maar een kleine vzw maar doen dit voor zo’n 200 katten per jaar. Voor andere gevallen zoeken we een nieuw gezin.” Twee jaar geleden kregen ze zomaar even 13 katten op hun bord. In een kooi zaten twee moeders en in het totaal elf kittens. “Op camerabeelden zagen we hoe een dame hen ‘s ochtends om 6 uur dropte voor het asiel. We hebben nooit geweten wie het was. Het is ons uiteindelijk toch gelukt om ze allemaal een goede thuis te bieden.”