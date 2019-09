Kankerpatiëntje Julien Boogmans (11) is boegbeeld voor Rode Neuzen Dag in basisschool De Leertuin: “Toen ik mijn haar verloor, heeft iedereen hier een muts gemaakt, zo voelde ik mij niet zo alleen” Margo Koekoekx

16 september 2019

14u22 0 Meise De tweede stop van de Rode Neuzen-bus was basisschool De Leertuin in Meise. Dat merk je meteen aan het warme applaus om Jens Dendoncker te steunen bij zijn recordpoging én aan het feit dat dat applaus niet enkel voor Jens was. De handen gingen namelijk ook tegen elkaar voor de 11-jarige Julien Boogmans, die de afgelopen maanden de strijd aanging met botkanker.

Na het bezoeken van enkele klaslokalen wordt er even halt gehouden bij Julien, die de afgelopen 9 maanden vocht tegen botkanker. “Vorige week donderdag mocht ik weer naar huis na mijn laatste chemokuur”, vertelt de opgewekte Julien. “Het begon allemaal met pijn in mijn been. Op de eerste scans was niets te zien, maar uit verder onderzoek bleek dan dat ik botkanker had. Het was wel even schrikken toen we dat nieuws te horen kregen, maar dankzij mijn ouders en alle steun van vrienden is het wel gelukt. Toen ik mijn haar verloor, heeft iedereen hier zelf een muts gemaakt, en daardoor voelde ik me niet zo alleen. Ik heb ook een cadeaudoos gekregen met veel foto’s; en daar zat een groepsfoto bij waarop iedereen in de vorm van een hart op de speelplaats staat”.

Die negen maanden heeft Julien slechts af en toe een half dagje school kunnen volgen. Toch heeft hij dankzij BedNet (zo kon hij de lessen volgen vanuit het ziekenhuis, red.) en thuisonderwijs het vijfde leerjaar kunnen afronden en is hij dit schooljaar in het zesde kunnen beginnen. Julien is alvast heel blij dat hij terug op de schoolbanken zit.

Geen taboe rond Juliens ziekte

“De ouders van Julien zijn op een ochtend mee naar school gekomen en hebben alles heel mooi verwoord, hoe zwaar en hard dat ook is. Door die kracht en openheid was het ook heel draaglijk voor de school. We kregen vervolgens ook boekjes van het ziekenhuis en konden die informatie allemaal overbrengen naar de klasgenootjes. Die konden er ook altijd vragen over stellen en we hebben ook niets verbloemd of verzwegen, dat was heel belangrijk. Ook de ouders en Julien zelf hielden ons op de hoogte. We konden ook zijn dagboek volgen en daar plakte ik dan steeds foto’s bij. Zo was heel de klas steeds op de hoogte. Ik ben heel dankbaar dat ik dat van zo dichtbij heb mogen volgen en dat zijn ouders dat ook toelieten”, vertelt zijn toenmalige juf Ilse Brouwers (40). “Een warme omgeving en openheid zijn zo belangrijk in dergelijke situaties en dat blijkt duidelijk wanneer je ziet hoe Julien omringd wordt door vrienden op de speelplaats”, besluit de juf.