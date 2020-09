Junior Noah Vandenbranden wint in Lommel Erik Vandeweyer

14 september 2020

12u02 0 Wielrennen Grote koersen zijn nog niet besteed aan Noah Vandenbranden, maar de junior behaalde wel een mooie overwinning in Lommel. De Meisenaar hoopt een merkwaardig seizoen volgende maand toch te kunnen bekronen. Hij werd geselecteerd voor het Europees kampioenschap op de piste. Eén probleem: Vandenbranden weet op dit moment nog niet of die titelstrijd effectief doorgaat.

De winst in Lommel bezorgde Noah Vandenbranden een goed gevoel. “Na drie ronden waagde ik al eens mijn kans in het gezelschap van zeven kompanen. We werden ingerekend. Op dat moment heb ik me even gespaard, omdat ik vermoedde dat alles op een massasprint zou uitdraaien. Het werd trouwens een lastige spurt. In de laatste kilometer was er nog een late uitval. Ik moest alles uit de kast halen om die late aanvaller te remonteren. Dat lukte finaal.”

Acht koersen

Ook voor Noah Vandenbranden is het momenteel roeien met de riemen die hij heeft. “Ik heb dit seizoen acht koersen op de teller staan. Veel is het niet, maar het kon nog erger. Grote koersen zijn daar nauwelijks bij. Ik startte enkel in Zepperen, maar dat was net voor corona uitbrak. In het begin was het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Eén na één zag ik de koersen weggevallen. Het was wel aangenaam om te trainen, want auto’s zag je nauwelijks in het straatbeeld.”

De toekomst

“Volgende week is er het Belgisch kampioenschap op de weg in Koksijde. Op het vlakke parcours kunnen sprinters aanspraak maken op de titel. Er zijn echter veel gegadigden voor het goud, zodat het moeilijk is om de concurrentie in te schatten. Nadien hoop ik het Europees kampioenschap op de piste af te kunnen werken. Normaal zou dat in oktober (8 tot 13 oktober, nvdr.) in Italië doorgaan. In dat deel van Italië is het momenteel echter code oranje. Er wordt uitgekeken naar een andere locatie. Het EK is zeker nog niet van de baan, maar die onzekerheid is niet leuk. Volgend jaar word ik belofte. Vermits men bij Avia-Rudyco geen beloften heeft, moet ik verhuizen. De keuze viel op Acrog.”