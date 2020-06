Jubileum 50 jaar Chiro Eversheim verplaatst naar 2021 Margo Koekoekx

12 juni 2020

12u16 1 Meise Chiro Eversheim uit Meise keek reikhalzend uit naar dit jaar, hun vijftigjarig jubileum dat ze met toeters en bellen zouden vieren. Jammer genoeg, maar door de intussen alom gekende reden, zien ze zich genoodzaakt de festiviteiten een jaartje op te schuiven.

“Het zou een heus multimediaspektakel rond 50 jaar Chiro Eversheim worden in de Muze van Meise. Helaas moeten we het doorschuiven naar volgend jaar”, zegt bezieler Francis Nijs met zijn team.

Het organisatorische team roept wel al op om het jubileumweekend van 17 tot 19 september met stip in je agenda te zetten om er zeker bij te kunnen zijn. “Noteer de nieuwe data in je papieren- of elektronische agenda, op de keukenkalender, in je geheugen, op een stapeltje post-it’s. Kortom: schreeuw het van de daken. Hou vrijdag 17, Zaterdag 18 en Zondag 19 september 2021 zeker vrij!”