Jong bedrijf EVShome uit Meise breidt na twee jaar uit MKV

20 december 2019

14u33 8 Meise David Houthuys (30) uit Meise en Arne Mertens (25) uit Merchtem zijn de twee drijvende krachten achter EVShome. Een bedrijf dat alle technieken in nieuwbouwprojecten en renovaties verzorgt. Hun bedrijf kende een snelle groei en amper twee jaar na hun start zagen zich al genoodzaakt om te verhuizen naar een grotere loods. Die huldigen ze vrijdagavond in met familie, vrienden en collega’s.

“We huurden eerste een loods in Westrode maar die werd al gauw te klein. Toen de opportuniteit om een loods te kopen hier op de Lotus-site zich voordeed, hebben we niet getwijfeld”, vertelt David. “Vanavond gaan we onze nieuwe werkplek feestelijk inhuldigen met vrienden en familie”, klinkt het enthousiast.

Ze liepen beiden school in het GTSM te Merchtem maar leerden elkaar pas later kennen via het werk. Twee jaar geleden besloten ze samen een bedrijf op te richten en EVShome was een feit. Home staat daarin voor huis maar is vooral een samentrekking van hun twee achternamen. “Ikzelf ben elektricien van opleiding en ik doe de papieren. Arne is loodgieter van opleiding, daarmee vullen we elkaar perfect aan en kunnen we alle technieken in huis verzorgen.”