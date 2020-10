Jo Vally doet verjaardagsactie ten voordele van Dierenopvangcentrum Zemst Margo Koekoekx

13 oktober 2020

14u55 0 Meise Jo Vally uit Wolvertem zag de teller 12 oktober weer een cijfertje omhoog gaan. Reden om te vieren en een goed doel te steunen. Als verjaardagscadeau vroeg hij om steun voor het goede doel. De charmezanger mocht 62 kaarsjes uitblazen.

Geef hem een podium en hij is gelukkig. Dat bleek nog maar eens op zijn verjaardagsconcert. Hoe je hem nog gelukkig kan maken? Door dierenorganisaties te steunen. “Ik probeerde het dit jaar voor het eerst op Facebook om eens te zien wat dat gaf. Ik gaf dan ook een beperkt bedrag op”, zegt Jo Vally bescheiden. Goed doel van dienst was het dierenasiel in Zemst. “Ik ben een grote dierenvriend en weet dat elke cent welkom is bij asielen. Vandaar dat ik voor hen koos. Of ik zelf ooit een dier uit het asiel haalde? Dat nog niet. Na ‘ons’ Kimmy, die we veertien jaar gehad hebben, was het moeilijk nog opnieuw voor een hond te kiezen. Het verdriet om je maatje af te geven is groot. Maar als er ooit nog een kat of een hond bij ons komt wonen, gaan we zeker eens langs bij een asiel. Daar zitten zoveel sukkelaars die een warm plekje verdienen!”

Volgend jaar doet Jo opnieuw mee met de verjaardagsactie via Facebook. Hij haalde 110 euro op voor het Dierenopvangcentrum Zemst.