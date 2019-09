Jeugdverenigingen vrezen verhuis door nieuwbouwproject, maar promotor stelt voor om te investeren in jeugdhuis en Chiro DBS

05 september 2019

09u50 0 Meise Er is een akkoord omtrent een omstreden nieuwbouwproject in het centrum van Meise. Daar voorziet een projectontwikkelaar de bouw van 33 assistentiewoningen en twee meergezinswoningen. Het tegenoverliggende jeugdhuis Knodde en de lokale Chiro maakten zich grote zorgen over hun toekomst, omdat ze klachten over (geluids)overlast vreesden. Het plan werd aangepast en de promotor zal ook fors investeren in de jeugdlokalen.

Een nieuw project van bouwpromotor ColorCasa en bouwheer Dany Ringoot om 33 assistentiewoningen en twee meergezinswoningen aan de August Van Doorslaerlaan, Brusselsesteenweg en Krogstraat was aanvankelijk een doorn in het oog van de buurt. Vooral het jeugdhuis en de Chiro, die samen onder één dak zitten aan de overkant, vreesden dat ze in de verdrukking zouden komen.

Er volgde een petitie met ruim 1.500 handtekeningen en uiteindelijk werd de bouwvergunning geweigerd door het schepencollege. De indieners gingen vervolgens met het jeugdhuis en de Chiro rond de tafel zitten, wat resulteerde in een akkoord.

Infrastructuur jeugdhuis

“De jeugd van Meise is nooit tegen het project in zijn huidige vorm geweest, maar vreesde een noodgedwongen verhuis gezien de komst van heel veel nieuwe buren”, zegt Bram De Ridder van ColorCasa. “Als lokale promotor leek het ons dan ook vanzelfsprekend om samen naar een oplossing te zoeken, waarin jong en oud naast elkaar kunnen leven. Als ontwikkelaar investeren wij daarom graag mee in de infrastructuur van jeugdhuis Knodde en Chiro Meise. Deze werken worden mee opgenomen in het globale bouwbudget.”

De Ridder denkt onder meer aan dubbele beglazing voor het jeugdhuis en een vergroening van de speelplaats van de Chiro. “De maatregelen zullen worden uitgewerkt in de werkgroep ‘Jeugd 2021’ die we samen opstarten. Het is de bedoeling dat de Chiro op de site aan de Krogstraat blijft. Mogelijk wordt op lange termijn wel een nieuwe locatie voor het jeugdhuis gezocht.”

Sociale integratie

De jeugd gaat van haar kant ook de nodige engagementen aan voor het slagen van dit project en zijn toekomstige bewoners. “Zij zullen ervoor zorgen dat er een sociale integratie ontstaat tussen jong en oud. In verschillende gemeentes zijn er al tal van voorbeelden waar dit perfect verloopt en dit komt de lokale gemeenschap alleen maar ten goede.”

Het plan dat de bouwpromotor nu indiende, werd dus aangepast. Het binnengebied waar de 33 assistentiewoningen komen, krijgt drie doorsteken en is overdag publiek toegankelijk. “Zo integreren we de buurt letterlijk in het nieuwe project”, aldus Bram De Ridder. “Aan de Brusselsesteenweg komt ook een brasserie. De beschermde gevel van het pand zullen we behouden. Er komen 33 privéparkings en 25 publieke (betaal)parkings. In het binnengebied komt onder meer een zaal met een keuken en een bar, waar bingoavonden kunnen plaatsvinden. Er is ook een petanqueterrein voorzien.”

Het schepencollege beslist de komende weken over de nieuwe vergunningsaanvraag.