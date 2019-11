Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek gaf advies tegen groei reeënpopulatie MKV

18u05 0 Meise De hele heisa rond de reetjes in de plantentuin van Meise stop nog niet. Ben Weyts minister van dierwelzijn tikt de Plantentuin op de vingers, zij kregen het advies echter van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Ben Weyts is niet overtuigt van de aanpak van de Plantentuin in Meise. Hij stuurde 15 oktober dan ook een brief aan het adres van de Plantentuin. Zijn woordvoerder laat weten dat ze vrezen voor een vast beleid waarbij de Plantentuin structureel zal snoeien telkens wanneer de populatie te groot dreigt te worden. “In het masterplan dat de komende acht tot negen jaar loopt, investeerden we 100.000.000 euro in de Plantentuin. Misschien moeten we samen bekijken of we daarmee geen ree-dichte omheining omheiningen kunnen voorzien waar nodig.”

Vergunning

Koen Es woordvoerder van de Plantentuin laat weten dat ze verschillende aanpakken uittestte. Die brachten geen soelaas. “We zochten professioneel advies en zijn met ons probleem bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek gaan aankloppen. Zij reikten ons deze oplossing aan en zorgde voor de nodige vergunningen”, verklaart hij.

Maatregels

Eerdere aanpakken bleken niet te werken. “We hebben al individuele beschermingen aangebracht, plaatsten geluidsafschrikkers, zette zelfs ultrasone geluiden en zette geursporen uit. Helaas mocht dat niet baten”, aldus Es. Daarnaast is het vangen en uitzetten van de dieren ook niet ideaal volgens Es. “Ze zijn stressgevoelig en komen daar ook in jachtgebied terecht. Bijkomende vraag is dan waar je ze mag en kan uitzetten.”

“We zijn zeker bereid om met minister Weyts samen te zitten en oplossingen te herbekijken”, sluit Es af.