Huis onbewoonbaar na brand in elektriciteitskast: bewoonster (91) raakt op tijd buiten Stephanie Romans

23 juli 2020

20u44 0 Meise Het huis van een 91-jarige vrouw uit Meise is onbewoonbaar na een brand in de garage. De dame had haar dochter gebeld vanwege een probleem met de elektriciteit. “Toen ik aankwam, kwam er rook uit de garage”, zegt haar dochter.

De bewoonster van het huis aan de Kleine Wouwer in het centrum van Meise raakte dankzij haar dochter op tijd uit het huis. “Ze belde me om te zeggen dat er een probleem was met de elektriciteit. Ze had daar nog nooit eerder last van gehad, dus ik wist niet goed wat er kon schelen. Ik heb haar voor de zekerheid wel gezegd dat ze naar buiten moest gaan. Daarna ben ik met mijn schoonzoon meteen van Brussel naar Meise gekomen.”

Toen de dochter aankwam, zag ze al rook uit de garage komen. Haar moeder is ongedeerd gebleven en kon bij de overburen terecht terwijl de brandweer het vuur kwam blussen.

De brand was snel onder controle, maar de schade aan de woning is aanzienlijk. De brandweer ter plaatse zegt dat de bewoonster voorlopig niet meer thuis kan blijven. De 91-jarige vrouw woonde alleen in het huis. Ze kan zolang bij haar dochter logeren.