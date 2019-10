Het resultaat van eerste ruimactie gedragen door verenigingen uit Meise Veel gevulde zakken, 25 liter chocomelk en een vijver die gedregd moet worden MKV

21 oktober 2019

12u02 0 Meise Stripbib De 9de Kunst, Meise Boven, KWB Meise en Chiro Meise riepen op tot actie en ruimden afgelopen zondag een deel van hun gemeente proper. Na afloop werd de inzet beloond met 25 liter chocomelk.

Het was een enorm succes, zo bleek uit het aantal zakken afval. De organisaties die aanwezig waren brachten zo’n 30 volwassenen mee, maar de engeltjes van dienst waren de Chiro jongens en Meisjes uit Meise. Zij kwamen met maar liefst 50 jongeren mee ruimen. “Ze mogen echt in de bloemetjes gezet worden”, klinkt het bij Axel Depuydt, voorzitter van de Stripbib.

Luiers en sigarettenpeuken

De meest problematische zaken waren de luiers, sigarettenpeuken en de vijver aan het oude gemeentehuis. “Je kan 2uur lang peuken rapen, je zak is amper gevuld en dan liggen er nog. Ongelooflijk!” Ook de vijver zelf is een puinhoop. “Eigenlijk zou die gewoon gedregd moeten worden”, klinkt het bij de vrijwilligers.

Volgend jaar opnieuw?

Ze ruimden van de Nieuwelaan tot de Brusselseteenweg, de August Van Doorslaerlaan en de tuinwijk zoveel mogelijk zwerfvuil op. “We gaan dit niet op regelmatige basis doen. Als de gemeente het organiseert in maart doen we zeker mee. Misschien dat we het volgend jaar opnieuw in het najaar doen met de verenigingen”, aldus Depuydt.