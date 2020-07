Hawaïfuif wordt tiendaagse Honolulu zomerbar Margo Koekoekx

09 juli 2020

15u28 0 Meise Een tiendaagse zomerbar, dat is de vervanger van de Honolulubar en de Hawaïfuif die jaarlijks plaatsvinden aan het zwembad in Meise. Voor de gelegenheid verhuist organisator jeugdhuis Knødde naar de Heirbaan. Wie wil genieten van hapjes of drankjes dient een plekje voor zijn of haar bubbel te reserveren. Eerst even de beentjes strekken? Wandel- en fietsroutes zijn voorzien.

De jaarlijkse Hawaïfuif kan niet doorgaan dit jaar. Geen tonnen zand, geen opzwepende muziek, geen zwetende dansende lijven die dicht tegen elkaar voor de DJ staan. De volumeknop draait naar links.

Sinds de beslissing viel ging het team op zoek naar een waardig alternatief. Dat vonden ze. Van 31 juli tot 9 augustus kunnen dagelijks 250 mensen genieten van de openlucht Honolulu zomerbar op de Heirbaan in Meise. Je kan er terecht voor een verfrissend drankje of wat versnaperingen zoals een spaghetti bolognaise.

Op weekdagen opent de bar vanaf 16 uur, in het weekend kan je er ook terecht voor een brunch vanaf 10 uur. “Kom in je bubbel van maximum 15 personen genieten van een hapje of een drankje. Wij zorgen voor de gezelligheid en de sfeer. Reserveren zal wel nodig zijn al is het nog even wachten op de link”, zegt voorzitter Alexandre Lheureux.

Ze hebben naast eten en drinken ook nog wat anders in petto. Er zullen wandelingen en fietstochten starten en aankomen aan de zomerbar. Wie koning auto laat staan en met de fiets naar de zomerbar afzakt krijgt een gratis drankbonnetje. Een inkomticket kost €5 per persoon en is inclusief een drankbonnetje.