Groendienst kan niet volgen dus snoeit boze bewoner maar zelf uitstekende haag langs Vilvoordsesteenweg: “Wij zijn deze onveilige situatie beu” Dimitri Berlanger

04 juli 2019

09u52 0 Meise Een boze buurtbewoner heeft bij gebrek aan onderhoud door de gemeente deze week zelf een stuk haag langs de Vilvoordsesteenweg gesnoeid. De man die in een zijweg woont van de drukke baan was de onveilige situatie beu. Door de uitstekende haag zie je er het verkeer dan ook nauwelijks aankomen bij het uitrijden van de straat. De bewoners rijden zelfs een stukje de verkeerde kant op om zich vervolgens wat verderop veilig te keren. De gemeente kampt met personeelsgebrek bij de groendienst en gaat de snoeibeurten nu uitbesteden aan een externe firma.

De man die de snoeibeurt voor zijn rekening nam, wil zelf anoniem blijven maar Anne-Marie De Vlieger woont zelf ook op de hoek van de Pelgrimsweg en de Vilvoordsesteenweg. “Het is schandalig hoe die hagen erbij staan”, vertelt ze. “Die man heeft dat voor zijn eigen veiligheid gedaan. Twee weken geleden heeft de gemeente – na een klacht van een andere bewoner – ook een ander stuk van 10 meter gesnoeid. Maar dit is toch geen manier van werken...”

“Het gaat hier vooral om de veiligheid van de bewoners die de Vilvoordsesteenweg willen oprijden. Wie nog twijfelt aan wat ik zeg, nodig ik uit om deze ‘stunt’ eens uit te voeren. De zichtbaarheid van het aankomend verkeer vanuit Wolvertem was nul. Dankzij deze meneer is dat nu verbeterd. Maar de zichtbaarheid van het verkeer komende vanuit Grimbergen is wel nog steeds problematisch. Sommige mensen die uit de Pelgrimsweg komen en die richting Wolvertem moeten, rijden eerst met het verkeer mee richting Grimbergen om dan op een parking van een fotozaak rechtsomkeer te maken en dan pas richting Wolvertem te rijden.”

Ook voor de zwakke weggebruiker is de situatie allesbehalve veilig te noemen. “Van bij ons tot de Kapellelaan zijn aankomende fietsers onzichtbaar voor wie op zijn oprit wil rijden. Zeker als die fietsers dan nog eens langs de verkeerde kant van Grimbergen naar Wolvertem rijden. Het fietspad is trouwens ook helemaal overwoekerd met onkruid.”

Schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA) kampt met een onderbemanning van de groendienst maar wil de problematiek wel degelijk aanpakken. “De Vilvoordsesteenweg is een gewestweg waarbij in het verleden de afspraak gemaakt werd dat de gemeente het openbaar groen er zou onderhouden”, legt hij uit. “We gaan dit nu op korte termijn uitbesteden. Een externe firma zal op vraag van de gemeente de hagen snoeien in de loop van juli. In oktober zal er een volgend onderhoud volgen. De bestelbon daarvoor is getekend. Maandag keurt het schepencollege die normaal gesproken goed.”

“Het plan voor de toekomst is om onder meer deze taak structureel uit te besteden, waarbij er driemaal per jaar een onderhoud zal volgen. Dan zullen deze problemen hopelijk volledig van de baan zijn.”

Nog maar een paar weken terug was er heel wat commotie omtrent de staat van de kerkhoven in de gemeente, met name in Wolvertem. Ook daar speelt het personeelstekort bij de groendienst de gemeente parten. Uiteindelijk werd het werk prioritair aangepakt. Ook dit onderhoud zal in de toekomst mogelijk worden uitbesteed.