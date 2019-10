Griezels maken Plantentuin Meise onveilig Margo Koekoekx

25 oktober 2019

23u47 0 Meise Met Halloween in aantocht, verenigen griezels zich overal te lande. De Plantentuin van Meise was vrijdagavond al het decor voor een griezeltocht. Ook zaterdag 26 oktober kan je er nog de schrik van je leven beleven.

Op het domein werd een griezelparcours opgezet via de meest duistere plekken. Ook de kelder was voor één keer toegankelijk.

Het prachtig versierde parcours leidde je langs de meest duistere plekjes waar griezels je nog eens extra de stuipen op het lijf jagen. Toch is deze griezeltocht leuk voor jong en oud. Zo zijn er twee parcours. Eén met wat minder enge figuren en het iets langere parcours van 3,4 kilometer voor diegene die er helemaal voor willen gaan.

Onderweg werd je hier en daar door een tunnel geleid, wandelde je over een prachtig griezelkerkhof, en loop je door een webbengrot. “Het is echt mooi gedaan, soms is het wel echt een stukje wandelen, maar er is veel te doen”, zegt Helena Pluys (19). “Het beste vond ik toch wel de climax aan het einde.”

Benieuwd? Ga dan zaterdag zelf eens een kijkje nemen. Nadien kan je bekomen op de koer waar verschillende foodtrucks je opwachten.

Op vrijdagavond kwamen er al zo’n 1.700 griezelsympathisanten langs. De plantentuin was dagen bezig met de voorbereidingen. Tijdens de avonden zelf laten zowel het personeel als enkele verenigingen zich van hun verschrikkelijkste kant zien.