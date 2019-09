Gouden jubileum voor Louis De Coninck (71) en Christiane Moerenhout (70) Margo Koekoekx

25 september 2019

15u00 0

Louis vertelde hoe ze elkaar leerden kennen in de El Dorado in Humbeek tijdens een bal. Hij ging met de fiets en kwam van Eversem, zij met de bus van de buurtspoorwegen uit Grimbergen. “We sloegen een babbeltje en het klikte meteen tussen ons.” In ‘69 zijn ze getrouwd, op 22 augustus voor de wet en 6 september voor de kerk. Ze woonden 9 jaar in Nieuwenrode en verhuisden daarna naar Meise waar ze nu nog steeds wonen.

Ze hebben samen twee zonen Bart en Stefaan en twee kleinkinderen Lentel en Jelte. “We helpen de kinderen graag door de kleinkinderen geregeld naar school te brengen en we proberen daar waar we kunnen te helpen met hun verbouwing”, klinkt het. Verder is Louis voorzitter van de Pajottenlandse Radio Amateur Club in Londerzeel waar ze elke vrijdag samenkomen.

Afgelopen weekend vierden ze hun gouden jubileum met familie, vrienden en buren.