Goud voor Louis en Godelieve DBS

15 juli 2019

12u44 0 Meise Louis De Bondt (72) en Godelieve Pirey (69) hebben zopas hun gouden bruiloft gevierd.

De jubilarissen stapten op 23 juni 1969 in Grimbergen in het huwelijksbootje. Ze kregen met Kurt één zoon. Intussen zijn er met Lander, Judith en Charlotte ook al drie kleinkinderen. Louis werkte 42 als automechanicien terwijl Godelieve voor het huishouden zorgde. Nu wandelen ze allebei nog graag en Godelieve zingt ook nog in een koor.