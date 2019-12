Gezelligheid troef tijdens Winterfair bij Levedale MKV

01 december 2019

14u46 1 Meise Vrijdag 29 november kon je in Levedale terecht voor één van hun gezelligste activiteiten van het jaar, de Winterfair.

Levedale is een woon- en begeleidingscentrum voor personen met een beperking gelegen in De Biest in Wolvertem.

“Elke twee jaar organiseren we onze Winterfair. Het kan goed al de tiende editie geweest zijn”, zegt directeur Danny Vanderstappen. Ook dit jaar mocten ze weer veel bezoekers verwelkomen. Familie en vrienden van de bewoners maar ook mensen uit de buurt die Levedale kennen komen een bezoekje brengen aan hun Winterfair.

Op de markt vind je wat de mensen van de dagondersteuning en de bewoners zelf maakten. “Wij organiseren verschillende ateliers voor onze cliënten. Houtateliers, keramiek, brei en naaiateliers, noem maar op. Tijdens de gezellige markt verkopen ze hun eigen creaties”, gaat hij verder. Vanderstappen benadrukt dat dat ook de reden is waarom de markt één keer om de twee jaar doorgaat. “Het zijn fijne ateliers maar wij zijn geen fabriek. Er mag zeker geen druk liggen om genoeg werkjes te hebben om te kunnen verkopen.”