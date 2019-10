Gemeentebestuur Meise gaat aan de slag met buurtpreventienetwerken SHVM

10 oktober 2019

15u43 13 Meise Het gemeentebestuur van Meise ondersteunt de oprichting en uitvoering van buurtpreventienetwerken in de gemeente . Dat laat ze weten na de opstartvergadering van 8 oktober.

Zes buurten in Meise richtten al een buurtpreventienetwerk op. Leden van zo’n BPN verwittigen eerst de politie wanneer ze verdachte personen, voertuigen of handelingen opmerken. Daarna verwittigen ze elkaar via WhatsApp. Een vrijwillige coördinator uit de buurt beheert deze WhatsApp-groep en voegt geïnteresseerde omwonenden toe. Wanneer iemand in de WhatsApp-groep iets verdachts ziet of hoort, bijvoorbeeld bij vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kan dit eenvoudig via de WhatsApp-groep gemeld worden.

“Tijdens de opstartvergadering op 8 oktober maakten we praktische afspraken met de verschillende coördinatoren van de netwerken die nu opgestart zijn”, zegt burgemeester Gerda Vanden Brande (N-VA). Ik zal ook jaarlijks de coördinatoren van de netwerken uitnodigen voor een evaluatieoverleg.”

Hangjongeren

De gemeente neemt volgens Van den Brande verschillende maatregelen om de problemen met hangjongeren op te lossen. “Naast de oprichting van buurtpreventienetwerken, is er een sterke samenwerking met de politie die controles van de hotspots opvoert. Daarnaast zullen ook camera’s worden ingezet. En binnenkort komen er gemeenschapswachten in Meise die nauw zullen samenwerken met onze wijkagenten. Ze zullen burgers informeren, sensibiliseren en de problemen op vlak van veiligheid, milieu en wegennet signaleren aan de bevoegde diensten.”

“Door de nieuwe jeugdcriminaliteitswetgeving zal er korter op de bal worden gespeeld naar probleemjongeren toe”, gaat Van den Brande verder. “Het gevoel van straffeloosheid moet dalen. Wij gaan zowel met de jongeren als de ouders samen zitten om de nodige afspraken te maken. Het is tenslotte de bedoeling om hen terug op het juiste pad te brengen.”

Lokale politie

Ook Alain Meerts, korpschef van de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise, bevestigt dat de politie zeer betrokken is bij de oprichting van deze BPN’s. Hij benadrukt wel dat het noodnummer 101 prioritair is. Vervolgens kunnen de buren op de hoogte gebracht worden.

Inwoners die nog lid willen worden van een buurtpreventienetwerk, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator van het netwerk. Lid worden van een buurtpreventienetwerk kan vanaf de leeftijd van 18 jaar. Ook een nieuw netwerk oprichten is mogelijk, mits een duidelijk afgebakend gebied en er hierin minstens twintig leden zijn.

Reeds bestaande BPN’s zijn te raadplegen op www.meise.be