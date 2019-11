Gemeente Meise organiseert infosessie rond brand- en inbraakpreventie SHVM

04 november 2019

18u13 1 Meise De gemeente Meise organiseert dinsdag 5 november tussen 19.30 uur en 21.00 uur een infosessie rond brand- en inbraakpreventie. “Aangezien de winter voor de deur staat, is dit het ideale moment”, zegt burgemeester van Meise Gerda Van den Brande.

Frank Haesaerts van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West geeft tijdens de infosessie meer informatie over ‘Brandveilig leven thuis’. Vooral uitleg over de rookmelder, die vanaf 1 januari 2020 in alle woningen verplicht is, zal een aandachtspunt zijn. Maar ook welke vluchtwegen er kunnen genomen worden bij een brand en de gevaren van CO komen onder andere aan bod.

Naast de tips rond brandpreventie zal de politiezone K-L-M er meer uitleg geven over hoe je een inbraak kan voorkomen en zullen er folders worden uitgedeeld met nuttige tips. “Mensen willen een buurtinformatienetwerk, dus is het ook belangrijk dat ze weten waar ze zeker alert voor moeten zijn”, zegt de burgemeester.

Volgens Van den Brande is de gemeente ook van plan om in de toekomst twee keer per jaar een fietslabelactie te organiseren aangezien een label op een fiets de kans op diefstal sterk verkleint.

De infosessie zal morgen doorgaan in de raadzaal van het Administratief Centrum, gelegen in Tramlaan nummer 8. De sessie is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dat kan via info@meise.be.