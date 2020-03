Gemeente maakt voorrangsattest

voor zorgverleners Margo Koekoekx

28 maart 2020

19u58 0 Meise Nog vaak zijn er wachtrijen voor de supermarkten om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Omdat verpleegkundigen, dokters, zorgkundigen of apothekers hierdoor meer kostbare tijd verliezen, kunnen zij vanaf nu aanspraak maken op een voorrangsattest.

Gemeente Meise riep de voorrangskaart in het leven om bovenstaande hulpverleners te sparen van eventuele wachtrijen aan supermarkten en apothekers. Wil je nagaan of jij een aanvraag kan doen of via je werk al een kaart krijgt? Klik dan hier voor meer informatie of ga naar de gemeentelijke website. Ook de lijst met deelnemende winkels staat hier.

